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Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 1000 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 1000 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bin dönüm alan zarar görürken, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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