Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

BATMAN'da çıkan anız yangını, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Merkeze bağlı Diktepe Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.