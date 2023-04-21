Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.

Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli şekilde dolu yağdı. Etkili olan dolu yağışı yerleri kısa sürede beyaza bürüdü. Zaman zaman fırtınanın da eşlik ettiği dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.