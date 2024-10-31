Batman'da Çekirdek Paketine Gizlenmiş 59 Gram Kokainle Yakalanma
Batman'da, çantasındaki çekirdek paketine gizlediği 59 gram kokain ile yakalanan İ.Ç., tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli kişinin çantasında arama yapılması sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.
BATMAN'da, çantasındaki çekirdek paketine gizlediği 59 gram kokain ile yakalanan İ.Ç., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çevre yolu üzerinde otobüsten inen İ.Ç.'nin durumundan şüphelenilerek çantasında arama yapıldı. Aramada, çekirdek paketi içerisine gizlenmiş 59 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,