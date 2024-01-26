Batman'da Çaydan Geçmeye Çalışan Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşanan olayda, çaydan karşıya geçmek isteyen Abdüllatif Yaman suya kapılarak boğuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde çaydan karşıya geçmek isteyen kişi, suya kapılarak boğuldu.
Kaletepe köyünde yaşayan Abdüllatif Yaman (72) yolcu minibüsünden indikten sonra evine gitmek için Sason Çayı'na girdi.
Karşıya geçmek isterken dengesini kaybeden Yaman, suya kapıldı. Bir süre sürüklenen Yaman'ı çevredekiler sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.