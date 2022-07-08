Batman'da çarşıda bayram hareketliliği

Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar arife gününde bayram şekeri, kuruyemiş ve giyim ihtiyaçlarını Elma Sokağı ile Gülistan Caddesi'nden karşılıyor.

Giyim mağazası işleten Mevlüt İşgören, AA muhabirine, salgından sonra güzel bir bayram yaşayacaklarını belirterek "Bugün çoluk çocuk herkes, dışarıda tam bir bayram havası var. Esnaf ve halk olarak gayet sevinçliyiz." dedi.

Esnaf Behçet Yargı da Elma Sokağı'nın Batman'ın en eski sokaklarından olduğunu belirterek "Elma Sokağı esnafı bayram için bütün şekerlerini ve çikolatalarını tüketti. Her bütçeye uygun şeker ve lokumlarımız mevcuttur. Halk arife günü için alışverişini yaptı. Bütün Batman halkının bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Kuruyemişçi İslam Sebuktekin de hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.