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Batman'da çarpışan 2 hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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Batman'da çarpışan 2 hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlçenin Akburç köyü mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 DA 215 ve 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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