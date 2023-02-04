Batman'da çarpışan 2 hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlçenin Akburç köyü mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 DA 215 ve 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Batman Güncel Haberler

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