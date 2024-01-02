Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik yapıldı
Batman Valisi Ekrem Canalp'in başlattığı 'İbadethaneler Temiz Kokar' projesi kapsamında cami ve mescitlerin düzenli olarak temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi temizlik ekipleri tarafından kent genelinde bulunan 150 ibadethane temizlendi.
Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik yapıldı.
Valisi Ekrem Canalp'in hayata geçirdiği "İbadethaneler Temiz Kokar" projesi kapsamında dini mekanların düzenli olarak temizlenmesi için çalışmalr sürüyor.
İl Özel İdaresi temizlik ekiplerince cami ve mescitler belirli periyotlarla temizleniyor.
Bu kapsamda kent genelinde 150 ibadethanenin temizliğinin yapıldığı belirtildi.
Vali Canalp, benzer nitelikteki projelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
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