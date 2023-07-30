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Batman'da Buzdolabı Tamiri Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Batman'ın Sason ilçesinde bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalışan Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde buzdolabını tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Aykutozan Mahallesi'nde 47 yaşındaki Aykut Çelik, bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapıldığını gören vatandaşlar fişi prizden çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aykut Çelik'i Sason Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen Çelik kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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