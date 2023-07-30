Batman'da Buzdolabı Tamiri Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalışan Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.