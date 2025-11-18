Batman'da Büyükbaş Hayvanlara Çarpan Otomobiller Kazaya Neden Oldu

BATMAN'da kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan 2 otomobil ile onların önünde giden hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, 2 inek öldü.

Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkiinde meydana geldi. Ömer T. yönetimindeki 05 AAC 225 plakalı otomobil ile Lazgin B.'nin kullandığı 34 GL 3886 plakalı otomobil, kara yoluna çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 05 AAC 225 plakalı araç, aynı yönde seyreden Hamza Y. yönetimindeki 06 EYU 539 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 inek ölürken, 05 AAC 225 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer T. ile aynı araçtaki yolcular Hasan T. ve Mehmet T., ters dönen 06 EYU 539 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hamza Y. ve yanındaki yolcu Birgül Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Bayram AYHAN/DİYARBAKIR