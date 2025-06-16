Batman'da Boş Havuzdan Kurtarılan Yavru Tilki Doğaya Salındı

Batman'da boş havuza düşen tilki kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde boş olan yüzme havuzuna düşen yavru tilki vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İlçenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bahçede boş olan yüzme havuzuna yavru tilki düştü. Vatandaş tarafından fark edilen tilki, kurtarılıp su ve yemek verildikten sonra arak doğaya salındı.

Tarlasında çalışırken tilkiyi fark eden Mehmet Turan, komşusunun bahçesinden ses geldiğini, sese doğru gittiğinde boş havuzun içerinde bir tane yavru tilkinin bitkin halde olduğunu söyledi. Boş olan havuzun 2 metre derinliğinde olduğunu belirten Turan, "Havuz derindi çıkamıyordu. Havada sıcaktı, bitkin halde onu gördüğümüzde havuzun içerisine girdim ve tilkiyi zor olsa da yakaladım. Okşayıp biraz sevdikten sonra yemek ve su verdim. Yemek yemedi, ama suyu içti. Daha sonra doğaya saldım. Bu tür hayvanların öldürülmemesi lazım. Çünkü bunların doğaya faydası var, zararı yoktur. Bunun için korumak lazım" dedi.