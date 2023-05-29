Batman'da boru yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşırı yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Kozluk yolunda boru yüklü kamyonet, kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı yüksekliğine ulaşan yüküyle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın tehlikeli yolculuğu bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.