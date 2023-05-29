Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Batman'da boru yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman'da boru yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncel Haberler

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşırı yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Kozluk yolunda boru yüklü kamyonet, kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı yüksekliğine ulaşan yüküyle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın tehlikeli yolculuğu bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşırı yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Kozluk yolunda boru yüklü kamyonet, kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı yüksekliğine ulaşan yüküyle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın tehlikeli yolculuğu bir başka araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title