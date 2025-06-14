Batman'da Boğulmalara Karşı Broşür Dağıtımı

Batman'da polis, boğulmaların önüne geçmek amacıyla broşür dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilmek istenen sularda boğulma olaylarının önüne geçilmesi için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Çamlıtepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı, bilgilendirici broşür dağıttı.

"Su hayattır can almasın" sloganıyla başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.