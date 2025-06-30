Batman'da Boğulmalara Karşı Bilinçlendirme Çalışması

Batman'da Boğulmalara Karşı Bilinçlendirme Çalışması
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Devlet Su İşleri, Batman'da boğulmalara karşı bilinçlendirme çalışmaları başlatarak, baraj gölü ve sulama kanallarında güvenli yüzme alanlarının önemini vurguladı.

Batman'da boğulmalara karşı Devlet Su İşleri (DSİ) 103. Şube Müdürlüğünce bilinçlendirme çalışması yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ tarafından, vatandaşların serinlemek amacıyla baraj gölü, sulama kanalları ve göletlere girmesinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu bu alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Ekipler, sulama kanallarının geçtiği güzergahlardaki sağlık ocakları, camiler ve taziyeevlerine bilgilendirme afişleri astı.

Vatandaşlara yalnızca güvenli ve denetimli yüzme alanlarını tercih etmeleri çağrısı yapıldı.

"Su hayattır, can almasın" sloganıyla yürütülen çalışmada, uyarı levhalarına ve yapılan ikazlara dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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