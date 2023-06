Batman'da boğulma vakaları için öğrencilere bilgilendirme çalışması

SULAMA kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Batman'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 103'üncü Şube Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretleriyle riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde 2021 yılında 11, 2022 yılında da 8 boğulmanın yaşandığı Batman'da, vakaların önlenmesi için DSİ tarafından 727 okul ve 173 bin öğrenciyle bilgilendirme çalışmaları yapıldı. DSİ 103'üncü Şube Müdürü Mehmet Eşref İnal, güvenlik tedbirlerinin alındığı ancak buna rağmen vakaların yaşandığını ifade ederek, 'Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte şuanda üzerinde bulunduğumuz sol sahil kanalına suyu verdik. Batman çok sıcak bir il olduğu için öğrenciler bu sulama kanallarına girmek istiyor. Aynı zamanda Batman Çayımız ve Batman Barajımız var. Bunlarla ilgili her türlü DSİ olarak kanunların ön gördüğü bütün güvenlik tedbirleri alıyoruz. Ancak bu bizim için yeterli olmuyor. Batman'da bulunan 113 köyümüzde daha önce bilinçlendirme çalışması tarafımızdan yapılmıştı. Köy okullarına, camilere, sağlık Ocaklarına ve varsa taziye evlerine ilanlar asılmıştı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma başlattık. Kentte daha önce yapılamamış bir çalışmadır' dedi.

'SON 2 YILDA 19 BOĞULMA VAKASI YAŞANDI'

Kentte son 2 yılda 19 kişinin boğulma sonucu hayatını kaybettiğini belirten İnal, 'Batman'daki il merkezi, ilçeler ve bütün köylerde toplam 727 tane okulda toplam 173 bin öğrenciye aynı anda ulaşacak bir proje çalışması başlattık. Aynı günün aynı saatinde Batman'daki bütün okullarda akıllı tahtalarda ve video konferans şeklinde bütün öğrencilere aynı anda ulaştık. Toplumsal bir bilinç meydana getirmek istedik. Çünkü 2021 yılında 11, 2022 yılında da maalesef 8 boğularak Batman'da can verdi. Bunların içinde maalesef bu gitmiş olduğumuz okullardaki öğrenciler de vardı. O yüzden toplumsal bilinci meydana getirmek için yapılan bu çalışma bizim tarafımızdan çok önemli görülmektedir. Fiziksel tedbirle yeterli değil, bizim için bunlarda çok önemlidir. Batman'daki bütün bilboardlarda, otobüslerde, toplu olarak insanların dolaştığı her yere bunlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları ve afişler yapıştırılmıştır. Bizim 2023 yılı hedefimiz mümkünse sıfır can kaybıyla tamamlamak. Eğer değilse de can kayıplarını ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar önemli olur. Bütün öğrencilerden, velilerden ve bütün Batman halkından ricamız lütfen sulama kanallarına girmeyin çünkü sulama kanalları yüzmek için değildir sulamak içindir' diye konuştu.