Batman'da Yeni Açılan Okula 'Gazze Şehitleri' İsmi Verildi

Batman'da yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildiği belirtildi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesinden yapılan açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, Tilmerç Mahallesi'nde yeni açılan bir okula "Gazze Şehitleri İlkokulu" adının verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in aylardır süren saldırılarıyla binlerce Filistinlinin katledildiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Dünyanın saldırılara sessiz kaldığını aktaran Önlü, şunları kaydetti:

"Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Yeni açılan okula ' Gazze Şehitleri' adının verilmesinden dolayı Batman Valisi Ekrem Canalp ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çanakkale Şehitliği'nde mezar taşlarında yazılan Gazze şehitlerimiz gibi şehrimizde de isimleri bir okulda ilelebet yaşayacaktır."???????