Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da bir kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Güncel Haberler

Batman'da bir kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Batman'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Batman'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelmişti. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Batman 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title