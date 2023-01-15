Batman'da bir kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı Güncel Haberler Batman'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı. Batman'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı. Olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelmişti. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Batman 3. Sayfa Güncel Haberler

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