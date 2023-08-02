Batman'da bir binanın 7'nci katında çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın GAP Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.