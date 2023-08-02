Batman'da bir binanın 7'nci katında çıkan yangın söndürüldü
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Batman'ın GAP Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.
Batman'da bir binanın 7'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, GAP Mahallesi'nde 7 katlı bir binada çıktı. Bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel