Batman'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Meydan Mahallesi'nde üç katlı bir binanın ikinci katında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara yol açtı.