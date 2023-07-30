Üye Girişi
Haberler

Batman'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Batman'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Meydan Mahallesi'nde üç katlı bir binanın ikinci katında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

İtfaiye Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title