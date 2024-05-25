Batman'da bir araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Batman'da bir araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde, 20 silah namlusu ve iğne grubu tam üst kapak takımı, 10 şarjör ile 10 tetik emniyet mandalı ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.