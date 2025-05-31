Batman'da Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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