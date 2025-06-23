Batman'da Bilirkişi Ekibinin Otomobili Şarample Yuvarlandı: 5 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler morga getirildi ve ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

1) BATMAN'DA BİLİRKİŞİ EKİBİNİN OTOMOBİLİ, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 5 ÖLÜ (3)

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGA GETİRİLDİ

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz, Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna getirildi. Morgun önünde bekleyen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Kazada ölen Sason Kaymakamlığı'nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz'ın cenazesinin ise Sason Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Cabir Alper'in cenazesinin işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda, Mazlum Yılmaz'ın ise Sason ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dr. Aliye Yılmaz'ın cenazesinin de Aydın Kuşadası'na, Mustafa Serdar Akgönül'ün Ankara'ya, Fesih Barut'un cenazesinin ise defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü

İran'ın saldırısı göstermelik mi? Katar'a önceden bilgi verilmiş
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.