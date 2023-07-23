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Batman'da Bilinçsiz Sulama Kazaya Neden Oldu

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Batman'da bilinçsiz sulamadan dolayı yerde oluşan su birikintisi kazaya neden oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Batman'da bilinçsiz sulamadan dolayı yerde oluşan su birikintisi kazaya neden oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bilinçsiz yapılan tarla sulamaları nedeniyle yerde su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintilerinden dolayı 72 BC 891 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç önce refüje, ardından kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Tragger Batman Güncel Haberler

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