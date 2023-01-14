Batman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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Batman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı, zanlı yakalandı.
Batman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı, zanlı yakalandı.
Gültepe Mahallesinde K.O. (27) yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Bacağından yaralanan K.O. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli H.B'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA / Güncel