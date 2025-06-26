Batman'da Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

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Batman'da Y.E.B. adlı 17 yaşındaki genç, babasının iş yerinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda 3 yerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, genç hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da Y.E.B. (17), babasına ait iş yerinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E.B., babasına ait iş yerinin önünde beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların maket bıçağıyla gerçekleştirdiği saldırıda Y.E.B., 3 yerinden yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle 3 kişi kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.E.B., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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