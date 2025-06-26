Batman'da Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Batman'da kendisini takip eden kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde ablasıyla babasının iş yerine doğru yürüyen Y.E.B. (17), iş yerinin merdiveninden çıktığı sırada arkasından yaklaşan 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Y.E.B, çevredekilerin müdahalesiyle koruma altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.E.B'nin saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, caddede yürüyen ve babasının iş yerine doğru gelen Y.E.B'in, arkasından gelen saldırganların bıçaklı saldırısına uğraması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.