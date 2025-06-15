Batman'da Betonarme Sundurmanın Çökmesi: 4 Ölü, 6 Yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.