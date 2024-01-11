Batman'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Araç Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hasan Özdemir yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)