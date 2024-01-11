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Batman'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Araç Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında, beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücü araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hasan Özdemir yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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