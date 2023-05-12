Üye Girişi
Haberi Paylaş
Batman'da Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

Batman'da Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Batman'da hareket halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcusu olmayan araç, kullanılamaz hale geldi.

BATMAN'da hareket halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcusu olmayan araç, kullanılamaz hale geldi.

Batman- Hasankeyf kara yolunda sabah saatlerinde hareket halindeki 72 BA 562 plakalı belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı durdurup, dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Güncel

İtfaiye Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title