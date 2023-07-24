Batman'da bedensel engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Merkez Çay Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Suna Tiğrek, Vali Ekrem Canalp'a ulaşarak tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden Tiğrek'in talebi yerine getirildi. Vakıf yetkilileri, Tiğrek'i evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti. Tiğrek, Vali Canalp ve vakıf yetkililerine teşekkür etti.