Batman'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Batman'da 65 bin vatandaş, belediyenin sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı. Bayram süresince şehir içi ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları ücretsiz olarak çalışıyor.
Batman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde 65 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince vatandaşların şehir içi ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.
Bayramın ilk gününde 32 hatta 87 otobüsle yapılan seferlerde 65 binin üzerinde yolcu taşındı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel