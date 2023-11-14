BATMAN'DA BATAKLIĞA SAPLANAN BUZAĞIYI İTFAİYE KURTARDI
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BATMAN'da bataklığa saplanan buzağı, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
BATMAN'da bataklığa saplanan buzağı, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Merkeze bağlı Kocalar Köyü'nde bir buzağı, bataklığa saplandı. Sahibinin çabasıyla saplandığı yerden çıkarılamayan buzağı için, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı buzağı, sahibine teslim edildi.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel