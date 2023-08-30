BATMAN'DA BAŞI DÖNER KAPIYA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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BATMAN'da kütüphanenin döner kapısına kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
BATMAN'da kütüphanenin döner kapısına kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, öğlen saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde meydana geldi. Kütüphanenin döner kapısına kafasını sıkıştıran yavru köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapının camını keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeği sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel