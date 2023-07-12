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Batman'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

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Batman'da başı balkon demirlerine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da başı balkon demirlerine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Miraç Ensar Dayan'ın başı balkon demirlerine sıkıştı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler demirleri genişleterek çocuğu kurtardı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

İtfaiye Batman Güncel Haberler

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