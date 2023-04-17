Batman'da baraj suyu yükselince; karayolunun 300 metrelik bölümü çöktü (2)

TRAFİK GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN İŞÇİ ÖLDÜ

Batman'da çöken yol nedeniyle, trafik geçişini yönlendiren işçiye otomobil çarptı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli İlyas Ekmiş (24), elindeki bayrakla çöken yolun trafik geçişini sağlamak için araçları yönlendirdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkan pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekmiş'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram AYHAN/BATMAN, -