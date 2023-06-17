Batman'da Baraj Gölüne Giren Kuzenler Boğularak Hayatını Kaybetti

BATMAN'da, serinlemek için baraj gölüne kuzenler Elif (11) ve Ceren Bağdu (10), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy yakınında bulunan Batman Baraj Gölü'ne giren Elif Bağdu ve kuzeni Ceren Bağdu, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları hemen göle atlayarak kuzenleri sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kuzen de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.