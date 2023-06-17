Üye Girişi
Haberler
Batman'da Baraj Gölüne Giren Kuzenler Boğularak Hayatını Kaybetti

Batman'da Baraj Gölüne Giren Kuzenler Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

BATMAN'da, serinlemek için baraj gölüne kuzenler Elif (11) ve Ceren Bağdu (10), boğuldu.

BATMAN'da, serinlemek için baraj gölüne kuzenler Elif (11) ve Ceren Bağdu (10), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy yakınında bulunan Batman Baraj Gölü'ne giren Elif Bağdu ve kuzeni Ceren Bağdu, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları hemen göle atlayarak kuzenleri sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kuzen de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Güncel

Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title