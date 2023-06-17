Batman'da Baraj Gölünde İki Kuzen Boğuldu

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınlarındaki baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu. Batman Baraj Gölü'ne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.