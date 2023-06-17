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Batman'da Baraj Gölünde İki Kuzen Boğuldu

Batman'da Baraj Gölünde İki Kuzen Boğuldu

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Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınlarındaki baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu. Batman Baraj Gölü'ne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınlarındaki baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu.

Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj Gölü'ne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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