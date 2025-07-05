Batman'da Balkon Korkuluğuna Sıkışan Atmaca Kurtarıldı

Batman'da Balkon Korkuluğuna Sıkışan Atmaca Kurtarıldı
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Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir evin balkon korkuluğuna sıkışan atmaca, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlıklı bir şekilde doğaya salındı.

Batman'da bir evin balkon korkuluğunda sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde evlerinin balkon korkuluğuna sıkışan atmacayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri atmacayı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen atmaca doğaya salındı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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