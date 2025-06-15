Batman'da Balkon Çökmesi: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

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Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkarken, 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Batman'ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde altında yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayda ağır yaralanan Raman Yel (19), tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yel'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. 2'si ağır 5 yaralının tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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