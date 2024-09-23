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Batman'da Balkon Camı Silerken Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da Balkon Camı Silerken Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde, 7. kattaki evinin balkon camını silerken dengesini kaybeden Pelda Üzel, düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Üzel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BATMAN'da 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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