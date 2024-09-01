Batman'da Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali Düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

Batman Valiliği öncülüğünde Sason Kaymakamlığı ve Sason Belediyesince Mereto Dağı'ndaki Harrut Yaylası'nda organize edilen festivalde Kaymakam Furkan Başar, katılımcılarla halay çekti, bisiklet etkinliğine katıldı.

Başar, yaptığı konuşmada, Vali Ekrem Canalp'ın festivalde büyük emek verdiğini dile getirerek, yaylalarda müzik eşliğinde halaylar çekmenin ve yayla festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin Mereto Dağı eteklerindeki yaylalarının turizme açılmasında büyük katkı sunacağını belirtti.

Festivalde kapsamında yayla yürüyüşü, ip inişi ve bisiklet etkinliğinin ardından kamp ateşi yakıldı.

Festivale, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Karabay, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yavuzkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.