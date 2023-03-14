BATMAN'DA AYAĞI AĞACA TAKILAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI

BATMAN'da konduğu dalda ayağı takılan ve uçamayan kuşu, itfaiye ekipleri kurtardı.

BATMAN'da konduğu dalda ayağı takılan ve uçamayan kuşu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ağaçta kuşun çırpındığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı dala takılan ve uçamayan kuşa, itfaiye aracıyla ulaştı. Kurtarılan kuş, doğal ortamına salındı. (DHA)