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Batman'da Asker Arkadaşları 35 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

Batman'da Asker Arkadaşları 35 Yıl Sonra Bir Araya Geldi
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Batman Jandarma 1. Alay Komutanlığı'ndan 35 yıl önce terhis olan bir grup arkadaş, Düzce'de düzenledikleri buluşma etkinliğinde askerlik anılarını tazeleyerek kaynaşmayı sürdürdü.

Batman'da 35 yıl önce vatani görevini yerine getiren arkadaş grubu, Düzce'de bir araya gelerek askerlik anılarını tazeledi.

Batman Jandarma 1. Alay Komutanlığı'nda 35 yıl önce askerlik görevini yapan arkadaş grubu, 2012 yılından itibaren buluşma programlarını geleneksel hale getirdi.

Kaynaşlı ilçesinde bir restoranın önünde buluşan grup, sembolik içtima alanı oluşturarak tekmil verdi.

Daha sonra eşleri ve çocuklarıyla restorana geçen grup, askerlik anılarını tazeledi.

Arif Öztürk, AA muhabirine, organizasyonu 2012 yılından sonra geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Aynı heyecanı, aynı disiplini burada da yaşıyoruz." dedi.

Askerlik anılarını her dinlediklerinde, yeniden heyecanlandıklarını vurgulayan Öztürk, "Bu kaynaşma etkinliğimiz gitgide büyüyor. İlk 10 kişiyle başlamıştık. Bugün Düzce'de 70 kişiyi bulduk. İnşallah gelecek yıl da Çanakkale'de buluşmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli albay Nihat Engin de 1987-1990 yıllarında Batman Jandarma 1. Alay Komutanlığı'nda 5. bölük komutanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "2012 yılından itibaren her yıl belirlenen bir yerde buluşarak eski anıları tazeleme, hasret giderme ve o günleri tekrar yaşamak amacıyla bir etkinlik başlattık." diye konuştu.

Daha sonra 2012 yılından itibaren organizasyonu yapan Mustafa İskender'e, çini işlemeli tabak hediye edildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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