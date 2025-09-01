Batman'da Asansör Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheliler Serbest Bırakıldı

1) BATMAN'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR KAZASINDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST

BATMAN'da, apartman dışına yapılan engelli asansörünün düşmesi sonucu Mehmet Eroğlu'nun (68) hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ağustos'ta akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1634'üncü Sokak'taki Orhan Eren Apartmanı'nda meydana geldi. Mehmet Eroğlu, evine çıkmak için bina dışına engelliler için yapılan asansöre bindi. Hareket eden asansörün halatı, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle koptu. Düşen asansördeki Eroğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Mehmet Eroğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Eroğlu'nun cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, asansörü yaptığı belirlenen O.N. (40) ve A.N. (43) gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.