Batman'da Asansör Faciası: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Batman'da, halatı kopan asansörde düşen 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da halatı kopan asansördeki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam, 3'üncü kattaki evine gidebilmek için daha önce bina dışına yaptırdığı asansöre bindi.

Bu sırada halatı kopan asansör zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
