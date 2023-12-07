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Batman'da aranan 25 hükümlü yakalandı

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı. Ayrıca, farklı mahkemelerce yakalama kararı bulunan 26 kişi de gözaltına alındı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında aranan 25 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla 25 Kasım-3 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Bu kapsamda haklarında hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

Ayrıca çalışmalarda farklı mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi de yakalandı.

Bu kişiler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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