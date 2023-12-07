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Batman'da aranan 25 hükümlü yakalandı

7 Aralık 2023 17:13 Son Güncelleme: 17:14 Abone Ol

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı. Ayrıca, farklı mahkemelerce yakalama kararı bulunan 26 kişi de gözaltına alındı.