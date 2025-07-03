Batman'da Aracın Motorunda Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Batman'da park halindeki bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir şekilde yaşam alanına salındı.
Batman'da bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çay Mahallesinde park halindeki bir aracın motor kısmında kedi sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yavru sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kurtarılan kedi yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel