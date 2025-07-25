Batman'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Raman Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının, çatı katındaki söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı düşünülüyor.

Batman'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katında hasar oluştu.

Yangının, çatı katında söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı

Barselona'dan satın aldıkları evin fiyatına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 2 ismi transfer ediyor

Süper Lig'in 2 yıldızını Hull City'e transfer etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.