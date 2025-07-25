Batman'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Batman'ın Raman Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının, çatı katındaki söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı düşünülüyor.
Batman'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katında hasar oluştu.
Yangının, çatı katında söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel