Üye Girişi
Haberler

Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki arazide çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki arazide çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki hasadı yapılan tarım arazisinde, akşam saatlerinde anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdaresi, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kilometrelerce uzaklıktaki kent merkezinden de görülebilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

VALİLİK: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Akşam saatlerinde ilimiz Akoba ve Kocalar köyü yakınlarında geniş alana yayılan anız yangınına Vali Yardımcımız Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın koordinasyonunda Orman, Emniyet ve Jandarma, TOMA, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Batman İtfaiye Tarım Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Bakmadan Geçme

Kaymakamlar Kararnamesi yayınlandı! 2 Temmuz Salı hangi kaymakam nereye atandı? Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? Kemal Memişoğlu kimdir? Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi? 2 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Avusturya Türkiye maçı hava durumu nasıl, Leipzig yağmurlu mu? 2 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye maçı iptal mi? Avusturya Türkiye maçı ertelenecek mi, iptal mi olacak? 2 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title