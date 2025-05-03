Batman'da Ambulanslara Yol Vermek İçin Fermuar Sistemi Eğitimi

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda trafikte fermuar sistemine işaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman İl Sağlık Müdürlüğünce trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı.

Hasankeyf ilçesinde Akça Köyü kavşağında çekilen videoda, fermuar sistemiyle ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Gerçek trafik ortamında yapılan çekimlerle, sürücülerin bilinçlenmesi hedeflendi.