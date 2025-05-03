Batman'da Ambulanslara Yol Vermek İçin Fermuar Sistemi Eğitimi

Batman'da Ambulanslara Yol Vermek İçin Fermuar Sistemi Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi' kapsamında bir video hazırladı. Videoda, sürücülerin bilinçlenmesi hedeflenerek ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda trafikte fermuar sistemine işaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman İl Sağlık Müdürlüğünce trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı.

Hasankeyf ilçesinde Akça Köyü kavşağında çekilen videoda, fermuar sistemiyle ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Gerçek trafik ortamında yapılan çekimlerle, sürücülerin bilinçlenmesi hedeflendi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.